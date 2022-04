Dossena: "Dispiaciuto per non aver giocato a Bari. Grato a Braglia e Di Somma" Avellino - Vibonese 3-1, il difensore: "Ma rispetto le scelte di Gautieri. Sotto col Foggia"

Avellino – Vibonese 3-1, il commento del difensore dei biancoverdi, Alberto Dossena: “Siamo soddisfatti. Era quello che volevamo, siamo scesi in campo con il giusto atteggiamento. Sicuramente dovremmo essere più cinici nel finalizzare. Creiamo tanto, come contro la Turris, ma, poi, non concludiamo. Ora pensiamo solo alla gara contro il Foggia per conquistare il secondo o terzo posto. Riguardo al mio percorso, sono contento del cammino fatto finora e della prestazione di oggi".

"Ho sempre dimostrato quel che valgo, chiaro che ogni allenatore prende le sue decisioni. Mi è dispiaciuto non aver giocato contro il Bari, ci tenevo, ma, da professionista, ho lavorato e mi sono fatto trovare pronto per oggi. Negli ultimi anni ho fatto sempre il braccetto a destra, ma lo scorso, con mister Braglia, nei playoff ho fatto il centrale dei tre e ho comunque dimostrato di far bene. Riguardo all’ex tecnico ci tengo a ringrazialo per avermi dato la possibilità di affermarmi. Ringrazio anche il direttore sportivo Di Somma. Difesa a 3 o a 4? Mister Gautieri farà le sue valutazioni”.