Giovanni D'Agostino, un messaggio speciale di auguri sui social Il messaggio dell'amministratore unico dell'Avellino Calcio

Nel day after del successo per 3-1 sulla Vibonese, l'Avellino ha osservato una Pasqua di meritato riposo. Giovanni D'Agostino, amministratore unico della IDC, ha, nel contempo, affidato ai social, a Instagram, l'estensione a tutti i tifosi biancoverdi, ma non solo, dei suoi auguri: "Stare bene, al sicuro ed in pace con noi stessi e con il mondo intero. Buona Pasqua! Il nostro vivere, ci mette, quotidianamente, di fronte a grandi e soprattutto tante piccole prove. Siamo continuamente chiamati a scegliere e, questo, delinea, implicitamente e giorno dopo giorno, il nostro vero essere. Probabilmente l’unica ricetta utile che abbiamo per provare a essere persone migliori è agire, professare e celebrare l’amore in tutte le sue forme. Quindi che sia un giorno dedicato a questo al di là di tutte le frasi fatte ed i messaggi di speranza super inflazionati. Abbiamo bisogno di agire sempre e comunque con amore per provare a stare bene, al sicuro e portare la pace in noi stessi e, quindi, al mondo intero".