Avellino Calcio, occhio ai cartellini gialli prima dei playoff: ecco chi rischia Sono 4 i calciatori che sarebbero squalificati in occasione in caso di cartellino giallo a Foggia

Occhio ai cartellini, anche gialli, prima dei playoff. Sono 4 i calciatori dell'Avellino che dovranno prestare particolare attenzione, pur senza limitarsi nell'intensità delle proprie giocate domenica prossima, allo “Zaccheria”, contro il Foggia, nella gara valida per la trentottesima e ultima giornata del girone C di Serie C. In caso di ammonizione, infatti, Aloi, De Francesco, Dossena e Maniero (sempre ammesso che quest'ultimo venga convocato o rischiato) salterebbero la prima partita degli spareggi promozione, che sia entrando in scena dai quarti di finale (arrivando secondi), dagli ottavi (chiudendo terzi) o dal secondo turno dei playoff del girone (piazzandosi quarti).

Lapalissiano che non sarebbero a disposizione anche calciatori eventualmente espulsi, ma va ricordato che tutti i provvedimenti disciplinari accumulati nel corso dell'annata agonistica si azzereranno al termine della stagione regolare cedendo il passo, però, al rigido regolamento che prevederà la squalifica al secondo giallo nelle gare che metteranno in palio la Serie B.