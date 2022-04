Serie C, ecco gli accoppiamenti playoff se il campionato fosse già finito In 3 grafiche date, regolamento e simulazione degli incroci che andrebbero a concretizzarsi a oggi

Scatta il conto alla rovescia per la fine della stagione regolare in Serie C e, a novanta minuti dalla fine del campionato, i tifosi iniziano a immaginare contro chi le proprie squadre del cuore dovranno vedersela nei playoff per cercare di conquistare il quarto e ultimo posto a disposizione per essere promossi in Serie B.

Chi sarà la prima squadra da affrontare? In casa o fuori? In attesa che le classifiche dei gironi A, B e C definiscano le proprie definitive gerarchie; chiarito il criterio secondo cui verrà definita la migliore terza tra i tre raggruppamenti, in seguito all'esclusione del Catania nel girone C che ha determinato la necessità di reintrodurre un coefficiente moltiplicatore per sopperire alla riduzione da 20 a 19 delle squadre in organico nel raggruppamento meridionale (la migliore terza sarà tra le teste di serie nei sorteggi degli accoppiamenti degli ottavi di finale, ndr); ecco un riepilogo, tramite 3 grafiche elaborate da Giuseppe Andrita, delle date e del regolamento degli spareggi promozione, ma non solo. Spazio a una sorta di “prove generali” degli accoppiamenti, calibrati su "se il campionato fosse finito sabato scorso?".

Un modo per entrare in clima playoff e iniziare a tastare con mano il tipo di incroci che potrebbero andare a concretizzarsi.