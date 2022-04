Avellino, testa al Foggia. Garofalo: irpino ed ex, protagonista tra i satanelli Calcio, Serie C: il centrocampista ha realizzato 7 gol (5 in campionato, 2 in Coppa Italia)

Inizia la settimana di lavoro che porta alla sfida con il Foggia in casa Avellino. Il match dello "Zaccheria" sarà vissuto con le curve dell'impianto sportivo prive di pubblico. Il giudice sportivo, Stefano Palazzi, ha determinato questa decisione all'indomani dell'invasione di campo e del tentativo di aggressione a Pietro Iemmello registrata sul terreno di gioco nel corso di Foggia-Catanzaro di 8 giorni fa. L'Avellino per la miglior posizione, per il secondo posto, il Foggia per l'accesso ai playoff: ecco la prospettiva delle due squadre verso il match in programma domenica con calcio d'inizio alle 17.30.

Tra i satanelli spicca un ex, Vincenzo Garofalo. Il centrocampista, cresciuto nell'Avellino e biancoverde nella stagione 2019/2020, è risultato decisivo nell'ultimo match giocato dal Foggia a Francavilla Fontana. Ha realizzato il gol del 2-2, risultato con cui la squadra di Zdenek Zeman resta in piena lotta per entrare nel tabellone della post-season. "I 6 punti conquistati sul campo sono un bel macigno. - ha spiegato l'irpino nel post-gara - Si aggiungono gli altri due della penalizzazione. Andare a conquistare i playoff con tutte queste difficoltà è ancora più bello. Ce lo siamo detti tutti insieme e noi lotteremo fino all'ultimo minuto per raggiungerli perché ci dà una grandissima soddisfazione. Ne abbiamo parlato stamattina (prima del match con la Virtus Francavilla, ndr). Ci siamo detti che dovevamo mettere una pietra sopra alla scorsa partita e ai punti volati via, che non dovevano essere un alibi, anzi usarli come forza per raggiungere questi playoff. Abbiamo lavorato tantissimo e ce li meritiamo".

Con Zeman è arrivato anche il cambio di marcia in termini realizzativi: "Prima ero molto più difensivo come giocatore. - ha aggiunto Garofalo, Il mio record stagionale era di un gol. Quest'anno il mister mi ha aiutato a crescere e devo ringraziarlo per essere arrivato a 7 gol (5 in campionato, 2 in Coppa Italia di Serie C, ndr). Chi se lo immaginava ad inizio anno. Quindi, devo dire grazie a Zeman e a Cangelosi, che mi aiutano ogni giorno a migliorare".

Foto: il ritorno di Garofalo ad Avellino il primo febbraio 2020