Avellino, ripresa verso Foggia: le ultime su Maniero Testa alla sfida dello Zaccheria, epilogo della stagione regolare prima dei playoff

L'Avellino ha ripreso la preparazione con il Foggia nel mirino. Testa all'ultima sfida della stagione regolare per la squadra biancoverde. Riccardo Maniero prova ad accelerare. L'attaccante ha iniziato l'allenamento con i compagni di squadra per poi lasciare il gruppo e lavorare a parte con il preparatore, Salvatore Napolitano. Maniero ha ritrovato il contatto con il pallone, ma è gestione totale verso i playoff. Arrivano nuovi segnali nella fase di recupero, ma la punta non sarà rischiata nella trasferta dello Zaccheria. Tornerà, come ormai chiaro da giorni, per gli spareggi promozione.

Nel frattempo, tutti a disposizione di Carmine Gautieri, che ritrova Luigi Silvestri. Il difensore siciliano ha scontato il turno di squalifica nel match vinto dai lupi con la Vibonese e potrà essere schierato dal tecnico a Foggia. Verso la gara con i satanelli di Zdenek Zeman, l'Avellino è chiamato a gestire anche le ammonizioni. In caso di nuovo giallo allo Zaccheria, Salvatore Aloi, Alberto De Francesco, Alberto Dossena e Riccardo Maniero salterebbero la prima gara dei playoff. Il regolamento prevede l'azzeramento del conto relativo alle ammonizioni, ma nella post-season al secondo giallo scatterà un turno di squalifica.