Tesser: "Playoff? Padova e Reggiana con un vantaggio, ma l'Avellino..." Serie C, l'ex tecnico dei biancoverdi è intervenuto nel corso di 0825 - Focus Serie C

La quinta promozione in Serie B: Attilio Tesser è reduce dalla vittoria del girone B di Serie C con il suo Modena e ora guarda con attenzione all'evoluzione playoff. Ecco il commento del tecnico ex Avellino nel corso di 0825 - Focus Serie C, appuntamento della domenica sera sul canale 696 TV OttoChannel. "Gautieri? Carmine sa il fatto suo. Ci pensa lui a fare il bene dell'Avellino. - ha affermato Tesser in collegamento telefonico - Conosco il Padova e la Reggiana, che sono due grandissime squadre, corazzate per la profondità della rosa. Conosco meno il Catanzaro e il Palermo. Penso che queste siano delle squadre outsider, ma come lo stesso Avellino. L'ha dimostrato in campionato. Con queste squadre se l'è giocata fino in fondo. È stata anche davanti fino a poche giornate dal termine. Padova e Reggiana sono le squadre sulla carta che partono con un vantaggio. Non è proprio un terno al lotto, ma i playoff sono difficili. Sono gare particolari in cui bisogna avere la testa, grande personalità e grande carattere".