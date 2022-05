Serie C, Palermo-Triestina: 32mila al Barbera. VAR dalle semifinali playoff Lega Pro, Ghirelli: "La formula si dimostra affascinante e di grande attrattiva"

In mattinata sono stati sorteggiati gli accoppiamenti dei quarti di finale promozione, ma è anche tempo di analisi del dato spettatori con i numeri del "Barbera" che dominano la scena. La gara di ritorno tra il Palermo e la Triestina è stata seguita da ben 32mila spettatori nell'impianto sportivo della Favorita. "Sono molto soddisfatto di questo dato. È straordinario. - ha affermato il presidente di Lega Pro, Francesco Ghirelli - Negli stadi siamo tornati a festeggiare e la formula dei playoff si dimostra affascinante e di grande attrattiva per gli amanti del calcio. Complimenti ai club per la grande affluenza uno spettacolo incredibile. Questo è il segno del legame con il proprio territorio, con i tifosi, la ricchezza più grande che abbiamo e che dobbiamo coltivare. Ogni giorno continuiamo a lavorare tutti insieme per riempire gli stadi di Lega Pro".

VAR dalle semifinali - Dopo il secondo turno nazionale, sarà utilizzato il VAR per le semifinali e le finali promozione, in programma dal 25 maggio al 12 giugno. "Siamo orgogliosi di poter contare, anche noi, sull’utilizzo del Var. - ha aggiunto Ghirelli - Ringraziamo il presidente della Figc Gabriele Gravina, il presidente dell’Aia Alfredo Trentalange, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ed il responsabile e designatore della Can C Maurizio Ciampi per il loro appoggio e la condivisione del progetto Var in serie C. Da settimane Gianluca Rocchi è impegnato nella formazione degli arbitri della Serie C per istruirli in questa sperimentazione e lo ringrazio fortemente. Il Var era un nostro obiettivo e queste prime sei partite di prova ci saranno di grande aiuto, perché speriamo, prossimamente, di poterlo avere per tutto il campionato. Il Var, per noi, rappresenta uno sforzo di crescita degli arbitri. Ragioniamo a sistema, facciamo questa esperienza e vediamo cosa occorre a anche in ottica futura".