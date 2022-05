Serie C, secondo turno nazionale playoff: sarà sfida tra club del girone C Entrano in gioco Catanzaro, Padova e Reggiana: l'esito del sorteggio di Lega Pro

La Lega Pro ha ufficializzato gli accoppiamenti delle gare del secondo turno nazionale playoff di Serie C. In quelli che, di fatto, sono i quarti di finale promozione (formato andata e ritorno con vantaggio per le teste di serie Reggiana, Catanzaro, Padova e Palermo in caso di parità di risultato complessivo dopo 180 minuti) sarà sfida tra due squadre del girone C. Il Monopoli, reduce dal colpaccio firmato a Cesena, affronterà il Catanzaro. La Reggiana sfiderà la Feralpisalò, il Palermo sarà ospite della Virtus Entella nel primo atto del doppio confronto. Il Padova entra nel tabellone playoff con la Juventus Under 23 avversaria del quarto di finale. Le gare d'andata sono in programma martedì, le sfide di ritorno sabato 21.

Serie C - Playoff - Fase Nazionale

Primo Turno - Andata

Feralpisalò - Reggiana

Monopoli - Catanzaro

Juventus U23 - Padova

Virtus Entella - Palermo