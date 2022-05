Serie C: Cesena, che sorpresa. Tensione a Palermo. I risultati dei match playoff Alle 11 il sorteggio del secondo turno nazionale: dentro Padova, Reggiana e Catanzaro

Saltano due teste di serie nel primo turno nazionale dei playoff. Il Monopoli sorprende il Cesena, vincente all'andata e sconfitto in casa con il risultato di 0-3 dai pugliesi. L'autorete di Gonnelli, l'errore di Nardi (l'estremo difensore causa un penalty e lascia i romagnoli in 10) e la doppietta di Mercadante su calcio di rigore: il Monopoli ribalta il risultato del primo match, perso tra le mura amiche e accede al secondo turno, come la Juventus Under 23, che passa sul campo del Renate con il gol di Da Graca (0-1) dopo il pari dell'andata.

Il Palermo rischia dopo il vantaggio della Triestina con Litteri: Luperini chiude i giochi nel recupero (1-1). Nel match non sono mancati attimi di tensione nel secondo tempo al "Barbera" con il lancio di oggetti in campo, con il direttore di gara costretto alla sospensione per alcuni minuti e con il servizio di sicurezza chiamato a proteggere il cancello di ingresso della curva per evitare l'invasione di campo nella fase di caos. Rosanero avanti in compagnia della Feralpisalò, vincente sul Pescara (2-1) dopo il pari dell'andata. Il cammino della Foggia di Zdenek Zeman termina a Chiavari: la Virtus Entella vince con un gol di scarto e pareggia l'1-0 rossonero del primo match. Il 2-2 nei 180 minuti premia i liguri nel giorno in cui il boemo ha compiuto 75 anni.

Avanti, quindi, Entella, Feralpisalò, Palermo, Juventus U23 e Monopoli. Domani, alle 11, sarà sorteggio con le ultime tre squadre chiamate all'ingresso nel playoff al secondo turno nazionale: Padova, Reggiana e Catanzaro, teste di serie con il Palermo.

Serie C - Playoff - Fase Nazionale

Primo Turno - Ritorno

Virtus Entella - Foggia 2-1

Feralpisalò - Pescara 2-1

Palermo - Triestina 1-1

Renate - Juventus U23 0-1

Cesena - Monopoli 0-3

Primo Turno - Andata

Triestina - Palermo 1-2

Juventus U23 - Renate 1-1

Foggia - Virtus Entella 1-0

Pescara - Feralpisalò 3-3

Monopoli - Cesena 1-2