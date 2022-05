Avellino: Taurino si avvicina, ma manca qualche dettaglio Michele Marcolini, suggestione dei giorni scorsi, non è più l'allenatore dell'Albinoleffe

Poteva essere il giorno dell'incontro con la proprietà nella sede di Montefalcione e anche dell'annuncio, così non è stato, ma la situazione in casa Avellino non è cambiata. Roberto Taurino ha raggiunto l'Irpinia nelle scorse ore e, a meno di clamorose sorprese, sarà la settimana dell'ufficialità per il nuovo tecnico biancoverde. L'Avellino punterà sul salentino per la stagione del rilancio. Sul tavolo c'è un contratto biennale da firmare e va definito lo staff di Taurino, pronto a gestire un gruppo che sarà rivoluzionato, ma non in modo profondo come da iniziali richieste della società al termine di Avellino-Foggia. L'attesa di queste ore dovrebbe essere inquadrata nell'ottica della definizione degli ultimi passaggi utili per la fumata bianca vera e propria, che arriverà in settimana.

Nel frattempo, Michele Marcolini non è più l'allenatore dell'Albinoleffe. Il club lombardo ha ufficializzato l'addio del tecnico che il direttore sportivo, Enzo De Vito, aveva scelto per l'Avellino 2018/2019, ma che non ha mai allenato i lupi in una gara ufficiale a causa dell'esclusione della società dalla Serie B. "U.C. AlbinoLeffe comunica di aver sollevato il tecnico Michele Marcolini dall'incarico di allenatore della Prima Squadra bluceleste. - si legge nella nota del sodalizio - Contestualmente, vengono altresì sollevati dall'incarico anche l'allenatore in seconda, Davide Mandelli, e il preparatore atletico, Stefano Pavon. La Società desidera ringraziare mister Marcolini e il suo staff per l'impegno profuso alla guida della squadra, augurando loro i migliori successi professionali".