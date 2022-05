Serie C, la perla di Chiricò e la conferma di Brunori: ecco la finale playoff Le date delle due ultime gare che determineranno la vincente del lungo percorso in post-season

La punizione di Cosimo Chiricò al 97' regala al Padova il pass per la finale promozione 2022. La squadra veneta, allenata da Massimo Oddo, vince contro il Catanzaro con il risultato di 2-1 (0-0 nel match d'andata) all'ultimo respiro, chiude il doppio confronto prima dei tempi supplementari e affronterà il Palermo nell'ultimo atto degli spareggi di Serie C. I rosanero di Silvio Baldini superano la Feralpisalò anche in casa, al Barbera: 1-0 con la rete di Matteo Brunori al 47' del primo tempo per il 4-0 complessivo. Passaggio del turno mai in discussione contro i lombardi allenati da Stefano Vecchi e protagonisti di un bellissimo cammino fino alla semifinale.

Sarà sfida tra il Padova e il Palermo: l'andata si giocherà all'Euganeo domenica prossima (5 giugno), mentre il ritorno si disputerà al Barbera domenica 12, quando terminerà la post-season con la quarta squadra vincitrice e promossa in Serie B in compagnia del Sudtirol, del Modena e del Bari, prime dei gironi A, B e C al termine della stagione regolare della terza serie.