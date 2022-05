Avellino, staff Taurino: una conferma e i fedelissimi, ma anche una sorpresa Serie C, le ultime sui collaboratori che dovrebbero essere annunciati dalla società irpina

Prende forma lo staff tecnico dell'Avellino per la stagione 2022/2023, quella che dovrà garantire il riscatto al club, mentre si confermerà l'attesa per quello medico, che dovrebbe essere annunciato successivamente. Appare in dirittura d'arrivo la definizione dei primi collaboratori che affiancheranno Roberto Taurino nell'avventura in biancoverde. Dopo aver superato un limite personale per accettare la sfida, a meno di clamorose sorprese, Pietro Sportillo sarà il vice dell'allenatore salentino anche in Irpinia. Dovrebbe esserci, invece, una conferma nello staff, quella di Angelo Pagotto, preparatore dei portieri dei lupi dal 2019 e destinato a proseguire l'esperienza all'ombra del Partenio. Il collaboratore tecnico, Paolo Rizzo, in compagnia di Gianmarco Funaro nel ruolo di match analyst, già con Taurino in passato, dovrebbero raggiungere il leccese ad Avellino. Occhio, però, a Pietro La Porta e all'area relativa alla preparazione atletica: il ruolo potrebbe essere condiviso da due figure, dall'irpino con Rizzo.