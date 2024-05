Ecco come riparte l'Avellino verso il primo match playoff La ricerca della massima concentrazione e del giusto carattere dopo una fase interlocutoria

Ripresa nel pomeriggio al "Partenio-Lombardi" per l'Avellino e quanto immaginato alla vigilia dell'allenamento congiunto con il Trastevere si è concretizzato nelle scorse ore. La squadra biancoverde lavorerà con l'impianto sportivo di contrada Zoccolari a porte chiuse: ricerca della massima concentrazione e del giusto carattere, come sottolineato da Michele Pazienza, al termine del test con i capitolini. Il tecnico ha richiesto un cambio di passo nell'immediato per entrare davvero nel clima playoff con il primo match ormai vicino. Martedì sera sarà esordio negli spareggi promozione per i lupi che saranno impegnati nella gara d'andata del secondo turno della fase nazionale, dei quarti di finale, con l'avversario che sarà definito tramite sorteggio, in programma domenica mattina, nel day after delle sfide di ritorno del primo turno.

Il programma degli allenamenti

Giovedì ore 15:30

Venerdì ore 10.30

Sabato ore 16.30

Tutte le sedute saranno a porte chiuse