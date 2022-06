VIDEO | Calciomercato US Avellino, i primi accordi: la voce dei tifosi I tre profili confermano l'obiettivo biancoverde per la sessione estiva

L'Avellino punta sul giovane Marco Garetto per la mediana dopo aver definito gli ingaggi di Daniele Franco e Giuseppe Guadagni. Il classe 2001 vivrà la sua prima esperienza in Serie C dopo due stagioni in Serie D con l'FC Messina e l'Acireale. Nel campionato appena terminato, chiuso con 6 reti in 27 presenze e con il ko nella finale playoff del girone I contro la Cavese dopo i tempi supplementari, il torinese è stato protagonista e il direttore sportivo, Enzo De Vito, crede nell'ulteriore step del centrocampista, miglior calciatore del raggruppamento di quarta serie.

I primi tre accordi confermano l'obiettivo biancoverde. Non sarà un mercato di nomi eclatanti per la categoria, i "big" saranno pochi e dovranno trascinare diversi giovani (anche qualche prestito dalla Serie A o dalla Serie B) per una rosa che sarà guidata da un emergente come Roberto Taurino.

Nel pomeriggio di ieri si è aperta la campagna abbonamenti e, nonostante la pioggia, diversi appassionati hanno raggiunto il botteghino del "Partenio-Lombardi" per sottoscrivere subito le tessere 2022/2023. Tra i tifosi emerge la fiducia nel ds con la speranza di un rilancio vero e proprio dopo l'ultima stagione negativa. Nel video la voce dei supporter irpini.