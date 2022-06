US Avellino, revocato il Daspo a Mario Dell'Anno Nel 2019 fu raggiunto dal provvedimento, oggi l'accoglimento dell'istanza del legale Tulimiero

È stato revocato il daspo, il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, a Mario Dell'Anno. Il presidente dell'Associazione "Per La Storia", detentrice del logo e della denominazione dell'Unione Sportiva Avellino 1912, e volto storico della Curva Sud, potrà tornare allo stadio "Partenio-Lombardi" e seguire la squadra irpina dagli spalti. Il Questore di Rieti ha accolto quanto presentato dal legale, Fabio Tulimiero, con la conseguente disposizione della revoca. Dell'Anno aveva ricevuto un daspo di cinque anni nel 2019, subito dopo lo spareggio tra l'Avellino e il Lanusei per la promozione in Serie C allo stadio "Centro d'Italia - Manlio Scopigno" di Rieti. In quell'occasione furono contestati atti di violenza privata nei confronti dei dirigenti del club sardo. Oggi la notifica della revoca con la possibilità immediata del ritorno negli impianti sportivi per Dell'Anno.