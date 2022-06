Palermo in Serie B, ecco come cambia il girone dell'Avellino I rosanero salutano la terza serie con il Bari per un raggruppamento meridionale in evoluzione

Il Palermo torna in Serie B. I rosanero vincono anche il match di ritorno della finale playoff: 1-0 sul Padova con il rigore trasformato da Matteo Brunori per la vittoria al Barbera dopo quella all'Euganeo (0-1), il 2-0 in aggregato e la promozione della squadra siciliana in Cadetteria. Nuovo epilogo amaro per i veneti al secondo ko consecutivo nell'atto conclusivo degli spareggi dopo quello con l'Alessandria ai rigori nel 2021. Il girone C di Serie C saluta il Bari, promosso con il primo posto al termine della stagione regolare al pari di Sudtirol (A) e Modena (B), e il Palermo, vincente ai playoff.

La prospettiva del girone C - C'è il ritorno del Crotone, reduce dalla doppia retrocessione dalla A alla terza serie. L'Avellino appare chiamato alla svolta per un raggruppamento che sarà ridefinito dal mercato, dalla forza espressa dalle società nella sessione estiva con gli obiettivi ancora da chiarire. La C vedrà la prima partecipazione per due campane, Gelbison e Giugliano, promosse dalla Serie D come l'Audace Cerignola. Nel contesto delle prossime settimane non va dimenticata l'attesa legata alle valutazioni Covisoc per l'intera categoria e ai potenziali ripescaggi.

Ad oggi sono 19 le squadre del sud pronte alla partecipazione. Con la promozione del Palermo, per raggiungere quota 20 e il numero pari, si guarda inevitabilmente al gruppo B della passata stagione e alle squadre geograficamente più vicine: ci sono la Viterbese, che potrebbe raggiungere il Latina e il Monterosi Tuscia (i due club laziali non hanno nascosto il desiderio di prendere parte al girone del centro Italia), le abruzzesi, Pescara e Teramo, ma occhio anche all'Olbia. La soluzione più semplice appare quella che porta le laziali nel raggruppamento meridionale, ma toccherà alla Lega Pro definire il quadro completo.

Serie C - Girone C 2022/2023: Audace Cerignola, Avellino, Campobasso, Catanzaro, Crotone, Fidelis Andria, Foggia, Gelbison, Giugliano, Juve Stabia, Latina, ACR Messina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Virtus Francavilla, *.