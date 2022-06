US Avellino, la prospettiva in attacco e il cuore di Kanoute nel suo Senegal Mercato, spunta anche il profilo di un under per la mediana. Attesa sul fronte uscite

Giorni interlocutori con l'impasse uscite che si conferma per l'Avellino, chiamato a certificare diverse partenze prima di accelerare nuovamente sul fronte entrate dopo gli ingaggi, ormai certi, di Daniele Franco e di due under, Marco Garetto e Giuseppe Guadagni. Un altro classe 2001 spunta nei rumors biancoverdi: Lorenzo Andreoli, mediano, di proprietà del Brescia, legato ai lombardi fino al 2024, con 3 presenze nell'ultima stagione di Serie B, ma già protagonista in Serie C nel 2020/2021 con la maglia della Pergolettese.

L'Avellino è senza dubbio a caccia di under e attende novità per l'attacco. Il sogno per il reparto avanzato resta Franco Ferrari e la prossima settimana dovrebbe essere spartiacque. Il classe '95, autore di 17 reti nel girone B con la maglia del Pescara, non ha chiuso al ritorno in Abruzzo, ma allo stesso tempo è in discussione il suo contratto con il Napoli, proprietario del cartellino. L'accordo con i partenopei scadrà nel 2023. A dodici mesi dal termine del rapporto in essere, la prospettiva è il rinnovo con un nuovo prestito e l'Avellino resta vigile in questo scenario.

Nel frattempo, Mamadou Kanoute, uno dei pochi calciatori nella lista dei confermati in casa Avellino, è a Dakar e nelle scorse ore ha consegnato divise e materiale da gioco ai ragazzi del suo Paese. Nel ricordo degli anni d'infanzia e adolescenza prima dell'arrivo in Italia ecco un bellissimo gesto all'interno di una serie di iniziative legate al suo nome (MK7) per il jolly offensivo dei lupi, reduce dall'operazione al menisco del ginocchio destro, effettuata subito dopo il ko con il Foggia per essere subito a disposizione dell'Avellino in estate.