Parisi: "La Nazionale un sogno, tornare a Serino e Avellino è un'emozione unica" L'esterno difensivo dell'Empoli: "Manca solo il gol in A? Spero che arrivi presto"

L'abbraccio della sua Serino. Ritorno a casa per Fabiano Parisi nel ricordo del papà Carmine, Charles Parisi, e di Ciappone, Francesco De Feo. "È un giorno importante in memoria di mio padre, che è stato una persona stupenda e penso che tutte le persone di Serino possano raccontare la persona che era mio padre e che era Ciappone: erano due bravissime persone. Abbiamo organizzato questo memorial per ricordare loro, per vivere tutti quanti insieme questo momento".

Il rapporto con Capuano: "Mio padre è sempre stato il mio primo fan. Con il mister Capuano siamo sempre stati insieme. Oltre al rapporto lavorativo c'è anche un rapporto personale. Mi fa molto piacere che sia venuto qui. Indossare la maglia della Nazionale è una cosa bellissima: il sogno sin da bambino, però vedere la mia gente che chiede fotografie, abbracci è sempre un'emozione unica. Manca solo il gol in A? Spero che arrivi presto".