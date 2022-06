Avellino, quattro ingressi. Corsa contro il tempo per il ritiro Serie C: prima gli under, poi l'attesa sulle chance di mercato che possono aprirsi all'improvviso

Priorità under con lo sguardo alle occasioni improvvise garantite dal mercato: l'Avellino ha certificato, di fatto, quattro ingressi per la rosa 2022/2023 e sembra pronto a proseguire la serie di accordi per i giovani del gruppo. Ai centrocampisti Daniele Franco e Marco Garetto e all'esterno offensivo Giuseppe Guadagni si aggiunge l'arrivo di Manuel Ricciardi. Ecco un altro under, ma soprattutto l'accordo a titolo definitivo che si conferma nelle mosse del direttore sportivo, Enzo De Vito: il calciatore saluterà l'Ascoli dopo la stagione vissuta in prestito al Legnago Salus, dove è stato impiegato da esterno in una difesa a 4 a destra, ma anche sull'altra fascia. Nel caso di arrivo in Irpinia, il capitolino classe 2000 andrà inserito nel sistema con linea a 3 per il reparto arretrato. La scelta è chiara e le operazioni rafforzano la strada intrapresa dal club, che al momento ha raggiunto l'accordo con un solo over, Franco, per poi dedicarsi agli under.

Cessioni e ritiro - Sul fronte uscite lo scenario non cambia. L'Avellino ha chiarito l'obiettivo ai tesserati e agli agenti di voler voltare pagina salutando gran parte della rosa 2021/2022. Dall'altra parte non c'è fretta nella scelta estiva con l'attesa relativa alle piste di mercato verso il ritiro, che la società biancoverde immagina a Mercogliano. Per la preparazione precampionato nell'impianto sportivo del comune irpino è corsa contro il tempo per aspetti logistici tra manto erboso e tribuna centrale, ma c'è fiducia per la definizione tra giugno e luglio.