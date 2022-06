US Avellino, le ultime sulle cessioni e sul ritiro di Mercogliano Serie C, novità per i giorni della preparazione precampionato e sulla struttura

Prosegue il lavoro sottotraccia per il direttore sportivo, Enzo De Vito. L'Avellino non vuole rallentare nel suo percorso relativo agli ingaggi degli under. Il club irpino ha praticamente definito l'accordo con Marco Garetto, Giuseppe Guadagni e Manuel Ricciardi e dovrebbe finalizzare altri arrivi (due o tre acquisti) per la lista dei giovani nei prossimi giorni. Completare idealmente il gruppo under per poi dedicarsi ai big, agli elementi che dovranno garantire l'esperienza nel mix che il ds ha in mente: ecco la prospettiva di mercato. Se qualche mossa per gli over era prevista per l'inizio del mese di luglio, potrebbe avvenire anche negli ultimi giorni di giugno, anche perché, rispetto alle prime indicazioni (23 luglio - 7 agosto), la preparazione precampionato potrebbe essere addirittura anticipata di qualche giorno.

Cessioni e ritiro - L'obiettivo della dirigenza è quello di limitare il più possibile i dilemmi all'interno della rosa nei giorni del ritiro. C'è fiducia per le uscite nonostante i tentennamenti sulle partenze avvertiti nei giorni scorsi nel contatto con gli agenti e i calciatori. Nel frattempo, fervono i preparativi a Mercogliano. La sabbia silicea, tanto attesa dall'amministrazione comunale, è in arrivo e saranno installate due tribune nello stadio comunale.