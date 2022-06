Mercato US Avellino, fiducia sulle cessioni. Torna forte un nome per la porta Serie C, può arrivare un'accelerazione già negli ultimi giorni di giugno

Doveva essere una fase dedicata esclusivamente agli under, prima di aprire quella relativa ai big nel mese di luglio nel periodo che porterà l'Avellino al ritiro di Mercogliano. Invece, potrebbe esserci uno sprint con il lavoro sia sui giovani, altri due almeno dopo i tre praticamente ingaggiati (Marco Garetto, Giuseppe Guadagni e Manuel Ricciardi), che sugli esperti da inserire nel gruppo per il mix immaginato dalla dirigenza (Daniele Franco è il primo tassello in mediana).

Filtra fiducia nell'ambiente biancoverde sul capitolo cessioni e questo dettaglio può facilitare l'accelerazione per le entrate. Non c'è fretta da parte del club e dei tesserati, c'è ancora da scrivere tanto nella sessione estiva che solo dal primo luglio sarà ufficialmente aperta, ma la posizione netta, presa dalla proprietà sin dal dopo Avellino-Foggia, soprattutto gli scenari di mercato (nonostante i risultati dell'ultima stagione diverse pedine hanno piste percorribili di buonissimo livello per la categoria) possono semplificare la gestione tra acquisti e cessioni.

I giocatori potrebbero essere parte decisiva nelle trattative: è il caso di Giuseppe Carriero e Salvatore Aloi, che piace in particolar modo alla Virtus Entella, ma anche di altri. Per Vincenzo Plescia, intanto, può cambiare la prospettiva. L'attaccante, legato all'Avellino fino al 2024, sembrava destinato al prestito, ma potrebbe anche essere ceduto a titolo definitivo.

Nel frattempo, dalla Toscana si rinnovano le voci dell'interesse dei lupi per Simone Ghidotti. L'estremo difensore bresciano, classe 2000, di proprietà della Fiorentina (prolugamento annuale siglato pochi giorni fa fino al 2023), è reduce da una ottima stagione con il Gubbio dopo i due anni con la Pergolettese. La società irpina appare in prima fila nel caso di una conferma in terza serie. Il portiere lombardo spera nel salto di categoria per giocarsi subito nuove carte in Serie B dopo il triennio in C, ma l'Avellino resta alla finestra proponendo un obiettivo diverso a Ghidotti, quello di lottare per la promozione sin dalle prime battute del torneo in un girone C che per ora non ha ancora chiari i leader.