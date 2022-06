Contatta calciatori fingendosi De Vito, il ds dell'Avellino ha sporto denuncia Tentata truffa e sostituzione di persona: il ds irpino si è recato presso la Digos di Avellino

Comunicato ufficiale da parte dell'Unione Sportiva Avellino che ha reso noto un episodio che ha visto vittima il direttore sportivo del club biancoverde, Enzo De Vito. Il dirigente irpino "si è recato in mattinata presso la Digos di Avellino per sporgere denuncia per tentata truffa e sostituzione di persona contro un uomo che attraverso l'utenza telefonica si è presentato a nome del ds contattando alcuni calciatori", si legge nella nota.

"A tutela mia e del club per cui lavoro ho sporto denuncia. - ha affermato De Vito nel comunicato ufficiale dell'US Avellino - A tal proposito ci tengo a ringraziare la Digos e la Procura della Repubblica di Avellino che hanno dimostrato notevole competenza ed immensa professionalità".