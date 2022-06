US Avellino, Carriero verso la risoluzione: il doppio effetto sul mercato Tabella mercato, capitolo uscite: da una parte caselle libere, dall'altra perdita del valore

Si è aperta la settimana in cui l'Avellino proverà ad accelerare per Simone Giordano e Lorenzo Moretti. Le due trattative sono a buon punto, ma se con l'esterno sinistro della Sampdoria è già chiara la soluzione per arrivare ad un accordo con la definizione del prestito per il classe 2001, con Moretti si pensa all'acquisto a titolo definitivo con l'inserimento del diritto di recompra in favore dell'Inter. Per il reparto arretrato l'Avellino dovrà aggiungere pedine ai confermati Davide Bove e Andrea Dossena. Idealmente il classe 2002, di proprietà dei nerazzurri e reduce dall'avventura alla Pistoiese, ricoprirebbe il ruolo di terzo a destra. All'appello, con il possibile arrivo di Moretti, mancherebbero altri due difensori, over. La settimana che è appena cominciata dovrebbe essere cruciale anche per la porta.

Nel frattempo, il capitolo uscite è stato aperto dallo scenario della risoluzione con Giuseppe Carriero. Quanto si sta prefigurando per il centrocampista di Desio sembra essere la chiave per diversi contratti in essere. Nel corso delle settimane non sono mancati i contatti e le richieste, ma non risultano vere e proprie trattative per le cessioni dei big. Insomma, il nodo ingaggi con annesse durate contrattuali pesano. Da una parte le risoluzioni libererebbero velocemente caselle nella rosa, dall'altra però porterà alla perdita dei valori dei cartellini, ricalibrata dall'obiettivo di abbassare dell'età media, come confermato dalle prime mosse del direttore sportivo, Enzo De Vito.

Si cercherà il giusto mix tra le opportunità di mercato e la volontà di dire addio a diversi calciatori al di là dei mancati accordi. L'unico destinato a un'uscita in prestito è Vincenzo Plescia. Gli altri saluteranno Avellino tra cessioni (poche) e addii.

Rosa US Avellino 1912

Portieri

Confermati: Pane (2023), Pizzella (2024)

In uscita: Forte (2023)

Mercato: Ghidotti, Fulignati

Difensori

Confermati: Bove (2023), Dossena (2023)

In uscita: Sbraga (2023), Scognamiglio (2023), Silvestri (2024)

Mercato: Moretti

Esterni

Confermati: Micovschi (2024), Rizzo (2023)

In uscita: Ciancio (2023), Tito (2024), Mignanelli (2023)

Mercato: Giordano

In arrivo: Ricciardi

Centrocampisti

Confermati: Matera (2023)

In uscita: Aloi (2024), Carriero (2023), De Francesco (scadenza), Kragl (scadenza), Mastalli (2023)

In arrivo: Franco, Garetto

Attaccanti

Confermati: Di Gaudio (2023), Murano (2024), Kanoute (2023), Bernardotto (2023, valutazione nel ritiro)

In uscita: Maniero (2023), Plescia (2024)

Mercato: Ferrari, Ambrosino, Lanini, Cuppone, Liguori, Gambale

In arrivo: Guadagni, Russo