Avellino su Celiento, opportunità di mercato dal Bari Torna forte il nome del difensore centrale, che ha affrontato i lupi al "Partenio-Lombardi"

Daniele Celiento nel mirino dell'Avellino: è questa la prospettiva per una delle caselle over della difesa. Gli irpini guardano al profilo del centrale napoletano, classe '94, protagonista con il Bari (scadenza contratto 2023) nella vittoria del campionato con la promozione dei biancorossi in Serie B con 21 presenze nel girone C e una crescita costante lungo la stagione, vissuta da titolare, in particolar modo da novembre a gennaio (90 minuti di impiego anche nel big match, Avellino-Bari 1-1 del 6 dicembre scorso). Celiento, emerso nei rumors di mercato per la società biancoverde a inizio mese e che torna con forza nello scenario, fu già nelle idee del direttore sportivo, Enzo De Vito, esattamente dieci anni fa, quando il difensore era in uscita dal settore giovanile del Napoli. Tra i due club sarà contatto diretto nei prossimi giorni: il Bari del ds Ciro Polito è chiamato al lavoro di equilibrio tra le entrate e le uscite dopo il ritorno in B. L'Avellino potrebbe pensare anche a qualche altra pedina in aggiunta al nome di Celiento, impiegato in una difesa a 4 nell'ultimo campionato.