Serie C, parere negativo della Covisoc per un'avversaria dell'Avellino Nota ufficiale da parte del club dopo l'esito e la risposta ricevuta

Il Campobasso ha ufficializzato il parere negativo ricevuto dalla Covisoc per la domanda di iscrizione formulata. Il club molisano, partecipante al girone C di Serie C 2022/2023 e avversario dell'Avellino nell'ultima stagione, ha attivato la procedura successiva per scongiurare l'uscita di scena dal torneo della terza serie nazionale. Nel girone B dell'ultimo campionato c'è il Teramo con la posizione a rischio come il Campobasso.

La nota ufficiale - "La Co.Vi.So.C. ha dato parere negativo alla domanda di iscrizione al Campionato presentata da S.S. Città di Campobasso s.r.l. Il club, consapevole della bontà delle operazioni effettuate, ha già conferito mandato allo studio DCF Sport Legal per assisterla e dimostrare la correttezza di tutto quanto adempiuto."