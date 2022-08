Avellino, è ufficiale il trasferimento di Mastalli alla Lucchese Annuncio del club toscano, che ha comunicato l'acquisto a titolo definitivo del centrocampista

Alessandro Mastalli non è più un calciatore dell'Avellino. Termina dopo una sola stagione l'avventura del centrocampista in Irpinia. È stato ufficializzato il trasferimento del calciatore alla Lucchese. Mastalli ripartirà dalla Toscana: in giornata ha sostenuto il primo allenamento con la nuova squadra.

La nota del club toscano - "La Lucchese 1905 comunica l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista Alessandro Mastalli, classe ’96. Il mediano cresciuto nelle giovanili di Bologna e Milan, è esperto della categoria, dove ha disputato 6 campionati tra Avellino ed Juve Stabia e con quest’ultima ha conquistato anche la promozione in Serie B. All’attivo vanta 13 reti, con oltre 140 presente in Lega Pro ed una decina nei cadetti. Il giocatore è già a disposizione del tecnico Maraia e nel pomeriggio ha sostenuto il suo primo allenamento in rossonero".

La nota della società biancoverde - "L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Lucchese 1905 il calciatore Alessandro Mastalli. Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".

Foto: pagina ufficiale Facebook Lucchese 1905