Avellino-Messina, Taurino non potrà contare su un difensore e un attaccante Domani (ore 17.30) la sfida al "Partenio-Lombardi" tra gli irpini e i peloritani

È la vigilia di Avellino-Messina, già decisiva per Roberto Taurino e per i lupi dopo un solo punto conquistato e un solo gol realizzato dopo i primi tre turni di campionato. Gli irpini ospiteranno i peloritani e il tecnico salentino dovrà fare a meno di Antonio Di Gaudio: un colpo rimediato nel match di Monopoli lo costringe ai box: riposo a scopo precauzionale e il siciliano salterà la sfida del "Partenio-Lombardi". Anche Gianmaria Zanandrea non figura nella lista dei convocati: fuori per affaticamento nel match del "Veneziani" e riposo per il difensore. Pasquale Pane non ha ancora recuperato dal problema e non sarà in panchina contro il Messina.

Serie C - Girone C

Avellino-Messina

I convocati

Portieri: Marcone, Pizzella, Antignani

Difensori: Rizzo, Tito, Aya, Ricciardi, Illanes, Auriletto, Moretti

Centrocampisti: Franco, Garetto, Casarini, Matera, Dall'Oglio, Micovschi

Attaccanti: Kanoute, Gambale, Russo, Murano, Ceccarelli, Guadagni, Trotta