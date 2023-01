Avellino, si blocca la trattativa Gori: dietrofront della Triestina Il club giuliano non sarebbe più intenzionato a far partire il giocatore

Sembrava ormai affare fatto l’arrivo di Mirko Gori ad Avellino. E invece la Triestina avrebbe bloccato la trattativa con un clamoroso dietrofront per il trasferimento del centrocampista.

Lo stesso Rastelli ieri in sala stampa aveva parlato di un’operazione praticamente conclusa, che era ai dettagli. Un accordo già trovato con il giocatore e il suo agente.

E invece la Triestina ha gelato tutti, probabilmente complice la buona prestazione del centrocampista nella vittoria dei giuliani nell’ultimo turno di campionato contro il Novara.

Se lo stallo dovesse confermarsi nelle prossime ore, De Vito sarebbe costretto a rituffarsi sul mercato per garantire a Rastelli il rinforzo promesso in mediana.

Non dovrebbero invece esserci ostacoli per l'arrivo di Tounkara e parallelamente prosegue la trattativa per Federico Dionisi avvalorata dallo stesso giocatore ieri nel post partita di Ternana-Ascoli.