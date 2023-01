Avellino: Marconi, ma non subito. Cosa rallenta la trattativa. E per Murano... Il punto sul reparto offensivo verso la sfida con il Latina, in programma domenica (ore 14.30)

L'intesa con il calciatore, lo spiraglio che si è riaperto con il Sudtirol, ma l'Avellino potrebbe ritrovarsi ancora priva dell'attaccante chiesto con decisione da Massimo Rastelli per il prossimo match in calendario, quello contro il Latina, in programma domenica. L'Avellino ha definito l'accordo con Michele Marconi e con il suo entourage: contratto fino al 30 giugno 2025, un anno in più rispetto a quanto oggi in essere con la società biancorossa e cifre da leader per la terza serie nazionale e in queste ore il club biancoverde attende novità da Bolzano.

Sudtirol per ora senza il sostituto

Come già avvenuto in apertura della sessione invernale di calciomercato altre dinamiche potrebbero far slittare l'arrivo di Marconi in Irpinia. Con l'uscita della punta toscana, il Sudtirol è chiamato a inserire una nuova pedina nel reparto avanzato e almeno per ora non si presentano rumors concreti. Si pensa a Sebastiano Esposito, da potenziale rientro in Italia dopo il prestito definito in estate dall'Inter all'Anderlecht, e a Moustapha Cissé, di proprietà dell'Atalanta e in prestito al Pisa. Inoltre, Marconi è stato impiegato da Pierpaolo Bisoli nell'ultimo match giocato e vinto dal Sudtirol contro il Venezia con il nativo di Follonica decisivo con l'assist per Fabian Tait.

Ritorno a casa per il lucano

Nel frattempo, prosegue anche il lavoro in uscita da parte della dirigenza biancoverde. Jacopo Murano, che era vicino al Picerno, proseguirà la stagione al Potenza: ritorno a casa per il classe '91 che potrebbe ritrovarsi subito avversario dei lupi nel turno infrasettimanale (mercoledì alle 14.30).