Avellino, Mazzocco: "Qui per dare tutto, bisogna continuare a lavorare" Così il centrocampista biancoverde dopo il pari (0-0) contro i pontini

Un pari a reti inviolate tra Avellino e Latina. Gli uomini di Rastelli non sono riusciti a conquistare la prima vittoria del nuovo anno. Testa al turno infrasettimanale: mercoledì (ore 14.30) l'Avellino sarà ospite allo Stadio Alfredo Viviani per il match contro il Potenza.

Il centrocampista: "È mancato solo il gol"

"Era una partita in cui potevamo segnare. Ci sono state tre o quattro occasioni nitide per farlo. - ha spiegato Davide Mazzocco - L'importante, però, in queste gare qui, è anche non subire gol dato che poi la squadra avversaria si sarebbe chiusa senza permetterci di creare azioni pericolose. Fondamentale è mantenere questa quadratura e lavorare giorno dopo giorno per fare sempre meglio, soprattutto a livello realizzativo”.

Sull'arrivo in Irpinia

"Ho saputo che mi volevano e io sono venuto perchè la piazza è molto ambiziosa. - ha spiegato il centrocampista biancoverde - Carriero? Ho chiesto come fosse qui e lui me ne ha parlato molto bene. Sono contento di essere qui e di aver giocato per 90 minuti. Mi sento bene e, durante la gara, non ho avvertito la stanchezza”.

Ora la gara contro i lucani

“Mercoledì si va a Potenza. Sono sicuro che continuando su questa strada i gol arriveranno. Oggi siamo stati molto vicini avendo concesso poco e niente. Avanti così”.