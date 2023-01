Addio a Vito Chimenti: la "bicicletta" e la quarta salvezza dell'Avellino in A Icona degli anni '80, una tecnica provata anche al "Partenio" da avversario il 5 aprile 1981

Il calcio italiano piange la scomparsa di Vito Chimenti. Protagonista in Serie A negli anni '80, l'ex attaccante dell'Avellino è scomparso all'età di 69 anni. Celebre anche per la bicicletta (con un tocco rapido tra destro e sinistro alzava la sfera per superare il diretto avversario con un pallonetto), Chimenti ha giocato in Irpinia nella stagione 1981/1982 con 3 gol in 26 presenze per la quarta salvezza dell'Avellino in massima serie.

Percorso in C e B prima della massima serie dal 1979

In Campania Chimenti ha indossato anche la maglia della Salernitana nel campionato di Serie C 1974/1975. Subito dopo. le esperienze con il Matera e con il Palermo, con cui ha giocato una finale di Coppa Italia, persa contro la Juventus nel 1979. L'avventura in rosanero gli aprì la porta della A con il Catanzaro e la Pistoiese prima dell'approdo ad Avellino per un solo campionato. Chimenti chiuse la carriera con un triennio da protagonista a Taranto.