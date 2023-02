Potenza-Avellino 2-4, Rastelli: "Vittoria super. Consapevolezza dal mercato" Le parole del tecnico biancoverde dopo la vittoria contro i lucani

È arrivata la prima vittoria del 2023 per l'Avellino. Dopo il pari a reti inviolate contro il Latina, gli si impongono al “Viviani” contro il Potenza. La gara, valida per la venticinquesima giornata nel girone C di Serie C, è terminata con il risultato finale di 2-4. Per i padroni di casa doppietta di Caturano, doppietta di Marconi e reti di Russo e Benedetti per l'Avellino. Casarini e compagni, dunque, salgono a quota 33 punti in classifica. Testa al monday night al “Partenio-Lombardi” contro il Crotone.

Il tecnico biancoverde: "Uniti nel momento critico del match

"Lo spirito è stato ritrovato già contro il Latina, ma gli episodi non hanno girato a nostro favore. - ha spiegato Massimo Rastelli nel post-gara - La squadra è scesa in campo con il piglio giusto e abbiamo creato tantissime occasioni. Come sempre, però, ci complichiamo la vita, ma in questo caso non ci siamo disuniti. La vittoria è meritatissima. Il mercato ha dato un'ulteriore convinzione. Anche numericamente credo siamo giusti. Oggi i ragazzi non avevano alibi e scusanti".

Trotta è stato protagonista con un'ottima prestazione

"Trotta? Oggi per lui doveva iniziare una nuova stagione. Conosco quanto lui sia in grado di poter dare questo tipo di qualità e ha capito di non poter più sbagliare. - ha aggiunto il tecnico dei lupi - Ha giocato un ottimo primo tempo. Casarini? Ha dimostrato di essere un leader in quel ruolo. Marconi? Ho chiesto lui se fosse disponibile a voler giocare dall'inizio e lui mi ha dato la sua disponibilità”.