Avellino, effetto Marconi: il bomber fa doppietta, espugnata Potenza 2-4 Lupi avanti 2-0, raggiunti da Caturano ma nel finale piazzano il blitz

Avellino a Potenza in cerca del riscatto e della prima vittoria del 2023. Al “Viviani” Rastelli getta subito nella mischia Marconi, in porta rientra Pane, c’è Benedetti a guidare la difesa.

Primo tempo

Al 13’ irpini in vantaggio. Trotta si mette in proprio, entra in area e regala un assist d’oro a Russo che deve solo spingere il pallone in fondo al sacco.

Al 20’ il raddoppio: ancora merito di Trotta, il suo diagonale non è trattenuto da Gasparini, facile facile il tap-in di Marconi per il 2-0. Al 28’ accorciano i padroni di casa. Caturano è bravo a ricevere nel cuore dell’area, si gira in un fazzoletto e fa secco Pane.

Ma l’Avellino dà sempre la sensazione di essere pericoloso. Al 32’ incrocio dei pali di Trotta e successivo colpo di testa di Russo smanacciato in angolo da Gasparini. Al 36’ fuori per noie fisiche l’ex Murano, al suo posto Del Sole.

Il primo tempo si chiude con una gran conclusione di Maisto che sfiora il palo. All’intervallo lupi meritatamente avanti.

Secondo tempo

In avvio di ripresa clamorosa occasione per l’Avellino che in un’unica azione va vicino al gol per ben quattro volte ma Gasparini e compagni miracolosamente si salvano.

Al 57’ pareggio lucano: cross di Hadziosmanovic, Caturano anticipa Benedetti e batte Pane con un beffardo lob di testa. I lupi sndsano un attimo ma ritrovano la forzer rimettersi mentalmente nella partita e al 69’ tornano avanti: angolo preciso di Tito e Benedetti svetta più in alto di tutti per il 2-3.

Ora è il Potenza ad accusare il colpo e ancora Marconi al 76’ la chiude, ancora di testa, ancora su un ottimo cross di Tito. I padroni di casa escono definitivamente dalla partita e anzi nel finale Russo sfiora il pokerissimo.

Subito effetto Marconi sull’Avellino che coglie la prima vittoria del 2023 e si rilancia in classifica grazie al nuovo bomber.