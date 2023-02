IVPC DelFes Avellino: Verazzo è ultimo colpo di mercato La società irpina punta sul classe 2002 per arricchire il pacchetto esterni del roster

L'IVPC DelFes Avellino ha ufficializzato l'ingaggio di Armando Verazzo. La società irpina ha inserito l'esterno classe 2002 per arricchire il roster: è l'ultimo colpo di mercato, che termina proprio in giornata.

Il comunicato ufficiale

"Armando Verazzo è un nuovo giocatore della *IVPC DelFes Avellino*. L’atleta, classe 2002, 196 centimetri per 84 kg, è stato ingaggiato dalla formazione irpina fino al termine della stagione. Il giocatore rientra nel novero degli ‘under’ ed andrà a rinforzare il pacchetto esterni della squadra allenata da coach Andrea Crosariol. Il ragazzo di origini campane nelle prossime ore si metterà a disposizione del tecnico avellinese. Verrazzo proviene dalla formazione dei Lions Bisceglie, con i pugliesi ha disputato 18 partite realizzando una media di 3.17 punti di media, tirando con il 33 per cento da 2, il 46 da 3 e l’81 ai liberi e 2.11 rimbalzi per gara. Giocatore fisico ed atletico, entrerà già da domenica nelle rotazioni della squadra allenata da Andrea Crosariol".

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook IVPC DelFes Avellino