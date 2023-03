Taranto-Avellino 2-2, Rastelli: "Bravi ad aver recuperato per due volte" " Il tecnico biancoverde: "Campo difficilissimo e tante assenze. Playoff? Daremo il massimo"

L'Avellino firma il pareggio contro il Taranto. La gara, valida la 34esima giornata nel girone C di Serie C, è terminata con il risultato finale di 2-2. Allo “Iacovone” è stato un vero e proprio botta e risposta tra le due squadre: nel primo tempo, al gol di Tommasini ha risposto D'Angelo. Nella ripresa, ancora segno Tommasini, ma Matera realizza il pareggio finale. I lupi salgono a quota 43 punti in classifica, alla pari di Giugliano e Latina, a un passo dalla zona playoff.

“Il campo era molto duro e i rimbalzi erano irregolari. - ha spiegato il tecnico dell'Avellino, Massimo Rastelli - C'erano tante assenze e sapevamo di affrontare una squadra agguerrita. Noi siamo stati bravi a pareggiare questo aspetto e voglio fare i complimenti ai ragazzi. Voglio sottolineare l'aspetto positivo, ovvero aver recuperato per due volte contro una squadra che non permette di farlo facilmente”.

“Zona playoff? Sono ottimista e molto realista. Conosco bene i pregi e i difetti di questo gruppo. I ragazzi sono straordinari e danno l'anima, ma ci sono delle difficoltà che a volte superiamo ma poi ripiombiamo in qualche buca. Se e come arriviamo ai playoff, sono sicuro che li giocheremo nel miglior modo possibile. Inoltre, oggi avevo solo tre centrali e alcuni giocatori in panchina solo per far numero”.

“Trotta? Da inizio stagione soffre per un dolore tra la caviglia e il tendine d'Achille. Noi cerchiamo di gestirlo, ma a volte il fastidio è più forte e quindi devo lasciarlo a casa”.