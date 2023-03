Avellino: solo un pari a Taranto (2-2). D'Angelo e Matera rispondono a Tommasini Lupi due volte in svantaggio, abili solo a strappare il punto allo Iacovone

Finale di 2-2 allo "Iacovone": pari tra il Taranto e l'Avellino nella gara valida per la trentaquattresima giornata del girone C di Serie C. Tommasini realizza l'1-0 rossoblu, ci pensa D'Angelo a firmare il pari, che si conferma all'intervallo. Nella ripresa errore di Auriletto e nuovo vantaggio ionico con il secondo gol di Tommasini: Matera, al minuto 78, sigla il 2-2 con cui, di fatto, si chiude il match.

Primo tempo

Rastelli punta su Rizzo. Torna Moretti al centro della difesa. C'è Kanoute in attacco con Marconi e Russo. Dopo una lunga fase di studio arriva il vantaggio dei padroni di casa: al 18' Mazzocco perde palla, Romano recupera e lancia Tommasini, che supera Auriletto e firma l'1-0 Taranto con un diagonale. Al 22' i tifosi dell'Avellino entrano nel settore ospiti dello stadio “Iacovone”. I lupi non sembrano rilanciarsi nel match. Al 28' si ferma il gioco: un tifoso biancoverde accusa un lieve malore, occorre l'intervento del 118. Si riparte con la tranquillità garantita nel settore dei supporter irpini. Al 37' c'è il primo vero accenno di reazione con Vannucchi chiamato in causa dal colpo di testa di Mazzocco. Tre minuti dopo, dal cross di Rizzo e con la spizzata di Russo, la respinta di Vannucchi trova il colpo di D'Angelo: pari al 40' (1-1). Lungo il recupero a causa dello stop per i soccorsi nel primo tempo: si conferma l'1-1 all'intervallo.

Secondo tempo

Il Taranto riparte con decisione nella ripresa: brividi biancoverdi sulla conclusione di Mastromonaco. Al 57' ci prova Tito per l'Avellino: chiude Vannucchi. Al 60' Auriletto sbaglia i tempi, si va superare dalla sfera e, di fatto, garantisce la corsa a Tommasini: battuto Marcone, doppietta personale per l'attaccante rossoblu e 2-0 Taranto (la squadra ionica non realizzava due reti in un match dal 18 dicembre scorso). Capuano inserisce Formiconi per Evangelisti. Rastelli punta su Di Gaudio al posto di Mazzocco. L'Avellino cerca il pari con Tito su punizione e poi lo trova al minuto 78 con Matera: calcio d'angolo battuto da Tito, conclusione a volo del centrocampista per battere Vannucchi e firmare il 2-2. Il Taranto ci riprova con Ferrara, ma Marcone chiude bene sulla conclusione del centrocampista. Rastelli inserisce Gambale: fuori Marconi. Per il Taranto Nocciolini al posto di Bifulco in attacco nel rush finale del match, ma nei secondi conclusivi è gestione per entrambe le squadre (2-2).