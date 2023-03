Taranto-Avellino 2-2, Capuano: "Se ci salviamo senza playout è un miracolo" Le parole dell'allenatore rossoblù dopo la gara contro gli irpini

Termina in parità il match tra Taranto e Avellino. Allo "Iacovone" Tommasini illude i rossoblù, D'Angelo e Matera riacciuffano la gara e la chiudono con il risultato finale di 2-2. Sguardo alla classifica: la squadra ionica è tredicesima con 41 punti, al pari della Juve Stabia.

“C'è stata una grande prestazione da parte della mia squadra. - ha spiegato il tecnico del Taranto, Eziolino Capuano - Avremmo meritato la vittoria, ma il calcio è fatto anche di queste situazioni. Se avessimo vinto, avremmo compiuto un mezzo miracolo, invece dovremo correre e soffrire per altre quattro partite”.

“Il Taranto è una squadra difficile per chiunque, anche se dopo essere andati in vantaggio per due volte mi aspettavo di vincerla. Potevamo fare meglio nella chiusura, però mi tengo la prestazione della mia squadra che con una miriade di assenze ha fatto un figurone”.

“Possibili playoff? Mica devo andare ad Alcatraz o a Montelupo Fiorentino. Questa squadra se si salva senza playout è un miracolo calcistico”.