Taranto-Avellino 2-2, Matera: "Campo complicato" Il centrocampista biancoverde: "Pensiamo già alla gara contro la Juve Stabia"

L'Avellino firma un pareggio nella trasferta di Taranto. Gli irpini, dopo il ko subito contro il Picerno (0-2), si portano a casa un punto contro la formazione di Capuano. Allo “Iacovone” la gara è terminata con il risultato finale di 2-2. I padroni di casa si portano in vantaggio per due volte con Tommasini, ma D'Angelo e Antonio Matera realizzano i gol dell'1-1 e del 2-2.

“Siamo stati bravi a recuperare la gara due volte su un campo difficile come questo di Taranto. - ha affermato Matera - Abbiamo preparato al meglio la partita e abbiamo tentato di mettere tutto sul campo. Ci portiamo un pareggio che fa muovere la classifica, ma pensiamo già alla gara contro la Juve Stabia”.

“Le difficoltà di oggi? Oltre al campo non ne ho viste altre. Personalmente, sono contento per il gol. Ognuno di noi quando scende in campo con la maglia dell'Avellino da il centodieci per cento. Se vogliamo arrivare a qualcosa di importante dobbiamo dare sempre il massimo”.