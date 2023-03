Biglietti Juve Stabia-Avellino: ecco i prezzi e quando inizierà la prevendita I dettagli da parte del club biancoverde e quello gialloblé per i tagliandi

Da domani (venerdì mattina) e fino alle 19 di sabato, giorno di vigilia del match saranno in vendita i 400 biglietti a disposizione della tifoseria irpina per il derby Juve Stabia - Avellino, in programma domenica (ore 17.30) allo stadio "Romeo Menti".

Obbligo della Fidelity Card del club biancoverde

"I ticket avranno un prezzo di 10 euro più diritti prevendita e saranno acquistabili online ed ai punti vendita autorizzati del circuito Go2. - si legge nel comunicato diffuso dall'US Avellino - La gara è stata definita dall’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive "connotata da elevati profili di rischio". Pertanto i biglietti del settore ospiti potranno essere acquistati soltanto dai possessori della fidelity card "Finché Vivrò". La vendita dei biglietti avrà inizio nella mattinata di domani, venerdì 31 marzo 2023, e terminerà alle ore 19,00 di sabato 1 aprile".

Il comunicato ufficiale della società gialloblé

"La S.S. Juve Stabia comunica che da domani mattina saranno a disposizione i tagliandi per il match Juve Stabia-Avellino, gara valida per la trentacinquesima giornata di Lega Pro, che si giocherà domenica 2 aprile alle ore 17:30 allo stadio Romeo Menti. Si rende noto, quindi, che saranno disponibili:

Curva San Marco 10 euro più 2 di prevendita – ridotti 6/16 anni, donne 6 euro più 2

Tribuna Varano 13 euro più 2 di prevendita – ridotti 6/16 anni, donne 8 euro più 2

Tribuna Quisisana 16 euro più 2 di prevendita – ridotti 6/16 anni, donne 10 euro più 2

Tribuna Monte Faito 20 euro più 2 di prevendita – ridotti 6/16 anni, donne 15 euro più 2

La prevendita al botteghino dello stadio Romeo Menti sarà attiva nei giorni di venerdì e sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 e i tagliandi acquistati saranno privi dei costi di prevendita. La prevendita relativa al settore ospiti è attiva fino alle ore 19 di sabato 1 aprile presso i rivenditori autorizzati GO2 al costo di 10 euro più 2 di prevendita solo con tessera di fidelizzazione US Avellino. Si invitano i tifosi ad anticipare l’ingresso all’impianto per evitare assembramenti".