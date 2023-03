Avellino: ecco quanto deciso per i biglietti dei derby con Juve Stabia e Turris Le disposizioni del Viminale per i settori ospiti dei due derby che vedrà impegnato l'Avellino

Per la gara di Castellammare biglietti ai residenti della provincia di Avellino solo per il settore ospiti del "Menti" e solo se sottoscrittori della fidelity card dell'US Avellino e per il secondo derby consecutivo, quello dell'8 aprile, quando i lupi ospiteranno la Turris, vendita dei tagliandi ai residenti della provincia di Napoli solo per il settore ospiti del "Partenio-Lombardi": ecco quanto deciso e pubblicato dall'ONMS (Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive) con la determinazione numero 16.

Juve Stabia - Avellino

"Per l'incontro di calcio di Serie C "Juve Stabia - Avellino" del 2 aprile 2023, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:

- vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Avellino eslusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della società sportiva "U.S. Avellino 1912";

- impiego di un adeguato numero di steward;

- rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore".

Avellino - Turris

"Per l'incontro di calcio di Serie C "Avellino - Turris" dell'8 aprile 2023, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:

- vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Napoli eslusivamente per il settore ospiti;

- impiego di un adeguato numero di steward;

- rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore".