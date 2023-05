Calcioscommesse: l'ex Avellino Armando Izzo condannato a 5 anni I fatti risalgono alla stagione 2013/2014 quando il difensore militava nel club biancoverde

Il difensore del Monza, Armando Izzo, coinvolto in un caso di calcioscommesse e criminalità organizzata, è stato condannato, in primo grado, a 5 anni di reclusione dal Tribunale di Napoli (VI sezione penale) per concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva.

Nel mirino un match della stagione 2013/2014

La richiesta del pm, Maurizio De Marco, nel corso della requisitoria, era stata di 4 anni e 10 mesi. I fatti per i quali Izzo è stato condannato risalgono alla stagione di Serie B 2013/2014, quando il difensore militava nell'Avellino. Condannati anche Umberto Accurso, cugino del calciatore e capo del clan Vinella Grassi di Secondigliano, e Salvatore Russo, ritenuto legato al clan: per entrambi un anno e mezzo.

Il comunicato dell'AC Monza

"AC Monza ha appreso che il proprio tesserato Armando Izzo è stato condannato in primo grado per concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva. AC Monza esprime totale vicinanza e supporto ad Armando, convinta della sua estraneità all’ambiente criminale. Gli avvocati del calciatore sono delusi dalla sentenza e attendono di leggerne le motivazioni; dopodiché presenteranno appello".