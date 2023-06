Avellino: si avvicinano le prime ufficialità, i dettagli Sprint per tre calciatori nonostante la off-season nel mese di giugno

La prima decade di giugno sta risultando finalmente utile dopo tanto lavoro sottotraccia e nel silenzio. Luigi Condò è stato il primo a raggiungere il “Partenio-Lombardi”: riprova delle novità nell'organigramma dell'Avellino. L'ex dirigente della Vibonese sarà il direttore sportivo del club e in compagnia di Pierfrancesco Strano, che guiderà l'area scouting con Mario Aiello, sarà stretto collaboratore di Giorgio Perinetti, ormai responsabile dell'area tecnica della società biancoverde dopo l'addio anticipato con il Brescia e reso noto dal sodalizio lombardo.

In avvio della prossima settimana l'incontro tra Perinetti e Rastelli

Dovrebbe essere l'ultimo weekend d'attesa prima dell'arrivo di Perinetti ad Avellino con la presentazione ufficiale che appare dietro l'angolo e nelle stesse ore ci sarà il primo contatto diretto con Massimo Rastelli. Non solo per aspetti contrattuali, ma per dettagli tecnici: la ricerca del vero punto d'incontro per la stabilità e per la ripartenza con una rosa che uscirà rivoluzionata dopo due annate prive di sussulti. Il ritiro estivo si terrà a Palena e solo nella seconda parte del mese di luglio i tesserati della prima squadra sarà nella cittadina abruzzese per la preparazione precampionato, ma nel frattempo tre calciatori sono già al lavoro a livello individuale. Pasquale Pane, Raffaele Russo e Marcello Trotta si allenano allo Sporting Tennis Team di Mercogliano con l'obiettivo di accelerare verso la nuova stagione.