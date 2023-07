Avellino: Marcone al Sorrento, i dettagli della cessione L'estremo difensore saluta dopo una sola stagione in biancoverde

Richard Marcone è stato ceduto a titolo definitivo al Sorrento. L'Avellino ha reso noto il trasferimento dell'estremo difensore al club rossonero, neopromosso in Serie C. Termina dopo una sola stagione l'avventura di Marcone in Irpinia. Il portiere è stato titolare in avvio del campionato 2022/2023 nella breve gestione di Roberto Taurino prima di lasciare posto a Pasquale Pane, primo portiere dal ritorno di Massimo Rastelli sulla panchina dei biancoverdi.

Il comunicato del club

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Sorrento il calciatore Richard Gabriel Marcone. Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".

Biennale per l'estremo difensore

"Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di essersi assicurato le prestazioni sportive del portiere Richard Marcone fino al 30 giugno 2025. Marcone, nato a Bucarest il 21 gennaio del 1993 ma di nazionalità italiana, vanta 220 presenze tra i professionisti. Lo scorso anno ha totalizzato 15 apparizioni in campionato con gli irpini mentre in precedenza ha vestito le maglie di Sud Tirol, Potenza, Trapani, Cuneo, Pro Vercelli, Rieti, Ternana e Vicenza dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Siena".

Foto: sito ufficiale U.S. Avellino 1912