Avellino-Foggia 0-0, Cudini: "Bravi a reggerla, biancoverdi signora squadra" Le parole dell'allenatore rossonero

Un punto a testa nella sfida tra Avellino e Foggia. I rossoneri, dopo il ko all’esordio contro il Taranto e la vittoria casalinga contro il Giugliano nella seconda giornata di campionato, strappano un pareggio sul sintetico del Partenio-Lombardi contro la squadra di Pazienza.

Ad analizzare la sfida è stato l’allenatore dei pugliesi Mirko Cudini: “La disposizione in campo, rispetto alle altre volte, abbiamo rinunciato a un centrocampista per un difensore e provare a fare qualcosa in più in fase offensiva. Credo che la squadra si sia espressa molto bene nel primo tempo e rammarico il fatto di non aver segnato il gol del vantaggio. Siamo stati bravi a reggerla, abbiamo avuto anche qualche occasione nella ripresa. Poteva venir fuori un altro tipo di risultato. Sono contento, ma non contentissimo. Queste gare vanno vinte”.

“Credo che i giocatori dell’Avellino siano maturi per poter reggere certe situazioni. Non è sempre semplice, ma devo dire che i biancoverdi hanno una signora squadra per affrontare questo campionato. Devo dire che ha tutte le carte in regola per poter far bene”.

“Tounkara? É arrivato negli ultimi giorni di mercato in condizioni precarie. Ha lavorato poco con noi, si è ripreso da poco. Ha fatto uno spezzone con noi e si sta integrando abbastanza bene. É arrivato tra noi perchè ha caratteristiche importanti”.