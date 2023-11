Avellino: ripartenza con il dubbio Sgarbi, le ultime Serie C: domenica (ore 18.30) sarà big match con il Picerno al "Curcio"

Alle 15 sarà ripresa della preparazione per l'Avellino al "Partenio-Lombardi". Oggi e domattina alle 10.30 il gruppo biancoverde lavorerà con le sedute aperte alla stampa e ai tifosi. Poi da giovedì ritorno con l'impianto sportivo di contrada Zoccolari a porte chiuse per accelerare verso la sfida contro il Picerno, il big match del quindicesimo turno di campionato con i lucani che, grazie al successo firmato a Latina sabato scorso, hanno agganciato l'Avellino e il Benevento al secondo posto, a -3 dalla capolista Juve Stabia.

Infortunio alla mano sinistra

L'Avellino ripartirà con il dubbio dal nome Lorenzo Sgarbi. Il bolzanino ha chiuso il match con il Giugliano con un problema alla mano sinistra, già fasciata per il secondo tempo della gara persa contro i tigrotti e quanto accusato domenica sarà rivalutato in giornata dallo staff medico con esami strumentali a cui si sottoporrà l'attaccante. Michele Pazienza attende novità dall'infermeria, ma il solo Michele Rigione, convocato e in panchina per l'ultima sfida, sembra pronto all'accelerazione per rientrare nei giochi di formazione. Puntano allo sprint Simone Benedetti, Thiago Cionek, Luca Falbo, Raffaele Russo e Fabio Tito.