Ripartenza per l'Avellino: le novità dal "Partenio-Lombardi" Primo allenamento dopo il pari con la Turris e verso la sfida del "Vigorito"

L'Avellino ha ripreso la preparazione dopo il pari a reti bianche con la Turris. Ripartenza per i lupi con la pioggia e nel pomeriggio, per la prima seduta settimanale, Michele Pazienza ha ritrovato Raffaele Russo in gruppo. Pura gestione per Ignacio Lores Varela e Manuel Ricciardi: l'uruguagio e il capitolino non erano sul sintetico del Partenio-Lombardi, ma solo per una definizione dei carichi di lavoro personalizzato. Lungo l'allenamento, con lo sviluppo delle varie fasi, alcuni calciatori hanno lasciato il gruppo per finire la seduta con corsa a parte, ma anche in questo caso è semplice gestione nel percorso settimanale. L'Avellino punta alla ripartenza e al riequilibrio dopo un solo punto conquistato nelle ultime tre gare di campionato. Nel frattempo è stato designato l'arbitro per la sfida con il Benevento: il derby del "Vigorito" sarà diretto da Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco.