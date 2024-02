Avellino-Messina, Emmausso: "Gol ad un'altra campana? Speriamo di ripeterci" "Partita dura per noi e per loro. Gli daremo filo da torcere"

Domenica (ore 16.15) l'ACR Messina sarà ospite dell'Avellino al "Partenio-Lombardi" e l'attaccante della squadra siciliana, Michele Emmausso, si è espresso così verso il match: "Martedì ho lavorato a parte, poi ha fatto terapie e tutto sommato va bene. - ha spiegato Emmausso - Con le campane mi esalto? (a segno già due volte con la Casertana e due con la Turris, ndr) Speriamo di ripeterci, sarebbe un bene per tutti".

Verso la gara del "Partenio-Lombardi"

"Avellino? Sarà una partita dura. Lo sarà per noi, ma lo sarà anche per loro. Gli daremo filo da torcere. Dal punto di vista individuale ho sempre lavorato e ho sempre preferito rispondere alle critiche lavorando duro e dando le risposte in campo. Questo è il migliore Emmausso? Posso dare ancora di più".