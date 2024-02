Giudice Sportivo, fermato Palmiero. Casertana 800 euro di ammenda Nel girone C appiedato per due turni Martignago del Sorrento

SOCIETA' AMMENDA € 800,00

CASERTANA

A) per avere i propri sostenitori lanciato durante la gara, tre fumogeni nel recinto di gioco di cui uno causava il danneggiamento del manto erboso in prossimità della bandierina del calcio d’angolo; B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. proc fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 700,00

BRINDISI

A) per avere i suoi sostenitori lanciato, a fine partita, due bottigliette d’acqua semipiene sul terreno di gioco, senza conseguenze; B) per avere i suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, puntato un raggio laser di colore verde all’indirizzo dell’Arbitro.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che il mancato funzionamento dell’impianto audio non consentiva l’effettuazione del relativo annuncio, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. Arbitro, r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR) MOSCARITOLO ANTONIO

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR) MAIURI VINCENZO

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARTIGNAGO RICCARDO (SORRENTO) con il pallone non a distanza di gioco, colpiva volontariamente con un calcio alla gamba un calciatore avversario (r. Assistente Arbitrale n.1).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

DIABY ABOUBAKAR (LEGNAGO SALUS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

MERCATI ALESSANDRO (GUBBIO) SBRAGA ANDREA (POTENZA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PALMIERO LUCA (AVELLINO) MONTI NICCOLO (BRINDISI) MORA LUCA (FIORENZUOLA) CASOLARI FEDERICO (GUBBIO) SAPORITI EDOARDO (POTENZA) BLONDETT EDOARDO SORRENTO) FUSCO FRANCESCO (SORRENTO) DI MARCO TOMMASO (VIRTUS FRANCAVILLA)