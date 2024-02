Avellino: l'evoluzione in mediana verso la sfida con il Monterosi Domenica (ore 18.30) la sfida al "Bonolis" di Teramo per i biancoverdi

Luca Palmiero non sarà a disposizione di Michele Pazienza per la sfida contro il Monterosi Tuscia, in programma domenica (ore 18.30) allo stadio "Gaetano Bonolis" di Teramo. Il centrocampista dell'Avellino ha rimediato il quinto giallo in campionato nella gara vinta dai lupi contro la Casertana e le scelte per la mediana verso la ventottesima giornata si riducono con decisione.

Ancora assenti Dall'Oglio e Varela

Il turno di stop per Palmiero si lega agli infortuni che tengono ancora lontano dal terreno di gioco Jacopo Dall'Oglio e Ignacio Lores Varela (l'uruguagio potrebbe sottoporsi a un intevento chirurgico) senza dimenticare l'elongazione all'adduttore destro rimediata da Fabio Tito nella settimana che ha portato l'Avellino al derby con i falchetti e che ha determinato la maglia da titolare per Daniele Liotti sulla fascia sinistra lunedì sera, quando Pazienza ha puntato sul 4-3-3 dal primo minuto.

Armellino e Rocca titolari

Nell'alternanza con il 3-5-2 si conferma comunque la necessità di tre centrocampisti in mediana e con Marco Armellino e Michele Rocca, protagonisti nella vittoria sulla Casertana, sarà ballottaggio tra Antonio De Cristofaro e Salvatore Pezzella per l'altra maglia da titolare con il primo che appare favorito.